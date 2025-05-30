В усадьбе «Архангельское» Красногорска 31 мая откроется летний органный фестиваль

31 мая в Красногорске состоится первый в сезоне концерт в рамках летнего органного фестиваля. В пространстве Колоннады в усадьбе «Архангельское» выступит дуэт Александра Лемешева, виртуозного исполнителя на «ангельском органе», и органистки Олеси Кравченко. Прозвучит стеклянная арфа, гости услышат любимые шедевры классической музыки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На время фестиваля в Колоннаде установлен современный цифровой орган Content. Инструменты этой нидерландской марки изготавливаются вручную и максимально приближены к своим прототипам — духовым органам.

Разнообразная афиша фестиваля будет интересна как знатокам органного искусства, так и широкой аудитории любителей музыки. Прозвучат шедевры европейской и русской классики, оригинальные программы этнической, средневековой музыки и сочинения современных композиторов.

Список концертов в рамках фестиваля:

31 мая, 16:00 — Концерт «Хрустальная арфа и орган: популярная классика», Колоннада;

7 июня, 16:00 — Концерт «Орган в 4 руки и 4 ноги. Органные шедевры и великие увертюры», Колоннада;

14 июня, 16:00 — Концерт «Хорошие девчата», Колоннада;

21 июня, 16:00 — Концерт «Романтическая сюита. Орган и арфа», Колоннада;

29 июня, 16:00 — Концерт «Орган и армянский дудук: классика, джаз и этно», Колоннада.

Возрастное ограничение — 6 лет.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.