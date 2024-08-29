В Тучковской библиотеке отметили День российского кино

В Тучковской поселковой библиотеке Рузского городского округа состоялось познавательно-развлекательное мероприятие «Комедия на все времена» для участников клуба «Активное долголетие». Встреча была посвящена Дню российского кино, сообщили в администрации Рузского городского округа.

Мировой кинематограф начался с комедии. В том, что это самый любимый жанр, сомневаться не приходится. Несмотря на то, что комедий всегда было меньше, чем драм, смотрели их больше, цитировали чаще, а в списке лидеров советского проката третье, четвертое и пятое место были заняты комедиями.

Участники встречи узнали факты и истории о том, как создавались любимые фильмы, вспомнили ярких актёров и актрис, посмотрели отрывок из фильма «Домик в Коломне» 1913 года – немую художественную короткометражную комедию Петра Чардынина по мотивам одноимённой поэмы А.С. Пушкина.

Было очень интересно, и многие вспомнили свою молодость.

Напомним, в Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

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