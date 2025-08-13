В центре Петербурга пройдет звуковое шоу памяти Виктора Цоя

сегодня в 18:07

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге в ночь на 16 августа «запоет» голосом лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Шоу «Поющие мосты» в этом году посвящено памяти великого музыканта: 15 августа исполняется 35 лет со дня его гибели, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Однако начнется программа традиционно: в 01:10 зазвучит «Гимн Великому городу» из балета «Медный всадник».

«Затем петербуржцы и гости города услышат симфоническую версию песни „Группа крови“. При этом впервые в рамках шоу „Поющие мосты“ прозвучит голос Виктора Цоя — посетители шоу услышат архивную запись „Кукушки“, — заявил гендиректор информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга „Петроцентр“ Кирилл Смирнов.

По его словам, в финале шоу слушателей ждет симфоническая версия композиции «Кончится лето».

Шоу «Поющие мосты» проводят в Северной столице уже 9 лет, с 2016 года. Программа реализуется при поддержке комитета по печати и взаимодействию со СМИ.