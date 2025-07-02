В центре «Патриот» состоялся творческий вечер серпуховской поэтессы

Ангелина Колосова работает старшим помощником начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу в военном комиссариате городских округов Серпухов, Пущино и Протвино Московской области. В ее обязанности входит отбор и психологическая подготовка призывников к военной службе. В свободное время член Союза писателей Российской Федерации пишет стихи.

На мероприятии поэтесса прочитала свои лучшие произведения, а ее единомышленники исполнили песни на её стихотворения. Основная идея — оставить в памяти будущих поколений свидетельства о настоящих Героях.

Тема Афганской войны Ангелине Валентиновне близка — из горячей точки не вернулись два ее хороших друга. Эта боль не утихает в ее сердце уже много лет. В память о товарищах и тех, кто вернулся с боевых заданий, было написано пять книг. Несколько экземпляров отправлены в зону СВО. 15 лет поэтесса работала в колледже и брала наставничество над мальчишками и воспитывала их. Выпускала она уже настоящих мужчин и патриотов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.