В центре Коломны открыли выставку «Ритмы большого города»

Выставка под открытым небом «Ритмы большого города» начала работу 6 апреля 2026 года в историческом центре Коломны на улице Яна Грунта. Экспозиция проходит в рамках проекта «Стрит-АРТ» и доступна для свободного посещения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экспозиция размещена у дома №22 на улице Яна Грунта. Жители и гости города могут увидеть работы член-корреспондента Российской академии художеств, московской художницы Веры Лагутенковой.

«Выставка «Ритмы большого города» позволяет окунуться в динамичную и разнообразную атмосферу современного мегаполиса. Представленные картины отражают энергию, движение и красоту городской среды. Художник исследует различные аспекты городской жизни: суету улиц, архитектурные шедевры, моменты городской жизни и ее уникальные ритмы. Выставка предлагает взглянуть на городскую среду по-новому и увидеть ее красоту и гармонию даже в самых неожиданных местах», — рассказали в коломенской картинной галерее «Дом Озерова».

Вера Лагутенкова — член-корреспондент Российской академии художеств, член Союза художников России, Московского союза художников и Ассоциации искусствоведов России, кандидат искусствоведения, доцент кафедры академической живописи Московской художественно-промышленной академии имени Строганова. Она является постоянным участником российских и международных выставок, автором более 60 научных статей. Ее работы находятся в фондах галереи «Дом Озерова», музеях России и частных коллекциях.

Выставка будет работать до 26 апреля 2026 года. Вход свободный, возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.