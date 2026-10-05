В Центральном парке Королева проведут открытый урок по астрономии

Открытый урок по астрономии «Шаг в космос» пройдет 10 октября с 18:00 до 19:00 в павильоне «ПРОзнания» Центрального городского парка Королева. Занятие станет частью недельной программы семейных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Урок «Шаг в космос» (6+) познакомит участников с основами астрономии в интерактивном формате, понятном начинающим исследователям космоса. Он состоится 10 октября в павильоне «ПРОзнания» Центрального городского парка с 18:00 до 19:00.

7 октября, в среду, с 17:00 до 18:00 в павильоне «ПРОзнания» пройдет творческий мастер-класс. В это же время на детской площадке парка «Костино» проведут «Веселые старты» (6+).

8 октября, в четверг, на арт-веранде «Костино» состоится творческий мастер-класс (14:30–15:00, 6+). В клубе «Солнышко» пройдет познавательно-игровая программа «Планета девчонок» (15:00–16:00, 0+). С 17:00 до 18:00 в парке проведут «Веселые старты» (6+), а в павильоне «ПРОзнания» Центрального парка — творческий мастер-класс.

10 октября, в субботу, на детской площадке «Костино» пройдет мастер-класс школы танцев «Рассвет» (11:00–12:00, 0+). На арт-веранде запланированы творческий мастер-класс (11:30–12:00, 6+) и познавательно-игровая программа «Кто стучится в дверь ко мне?» (12:00–13:00, 0+).

Культурную неделю завершит мастер-класс школы танцев «Рассвет» на детской площадке Центрального городского парка (12:00–13:00, 0+). Программа парков рассчитана на жителей и гостей города, в том числе семьи с детьми.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.