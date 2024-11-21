В Монине прошла образовательная акция «Географический диктант»

Центральный музей Военно-воздушных сил стал местом проведения образовательной акции «Географический диктант», организованной совместно с Русским географическим обществом. В мероприятии приняли участие более 50 человек, среди которых были военнослужащие, школьники, работники и посетители музея, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники диктанта отвечали на вопросы, связанные с географией России. Это могли быть как вопросы на знание общеизвестных фактов из географии, так и задания, требующие творческого подхода, логического мышления и глубоких знаний.

Диктант состоял из двух частей: первая включала 10 вопросов, а вторая — 30, с различной степенью сложности.

Акция «Географический диктант» проводится Русским географическим обществом с 2015 года, и Центральный музей Военно-воздушных сил уже третий год подряд становится её площадкой. Основная задача мероприятия — популяризация географических знаний и привлечение внимания к географии России. Интересно, что участие в диктанте принимают не только россияне: за годы его проведения к акции присоединились люди из более чем 109 стран мира.

В завершение акции всем участникам были вручены сертификаты, подтверждающие их участие в географическом диктанте. Мероприятие не только способствует повышению географической грамотности, но и объединяет людей, интересующихся культурным и природным наследием своей страны.

По окончанию диктанта, для всех желающих провели экскурсию по экспозициям музея.

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