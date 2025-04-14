В центральном музее Щелкова открылась новая экспозиция

Новая экспозиция в Центральном музее Военно-воздушных сил в городском округе Щелково посвящена процессу создания воздушного флота в России — она представлена в двух залах музея: «Зарождение и развитие воздухоплавания и авиации в России» и «ВВС в годы мирного строительства 1922–1941 гг.». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этих залах представлены такие летательные аппараты, как: безмоторный летательный махолет «Летатлин», гондола аэростата времен Первой мировой войны, балансирный планер Туполева, истребитель-триплан «Сопвич» и учебный самолет «Фарман».

Также в музее созданы новые музейные витрины. Они посвящены модели геликоптера для метеонаблюдений Михаила Ломоносова, модели первого аэроплана тяжелее воздуха Александра Можайского, Гатчинской авиационной школе, а также участию российской авиации в Первой мировой войне.

Кроме того, на выставке можно увидеть форму, обмундирование, личные вещи летчиков и целую линейку первых авиационных двигателей.

Билеты доступны на официальном сайте музея.

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