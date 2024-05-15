В Центральной библиотеке им Есенина в Люберцах 6 июня пройдет конкурс чтецов

Открытый конкурс чтецов, посвященный 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, пройдет в Центральной библиотеке им. С. Есенина в Люберцах 6 июня. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Принять участие в конкурсе могут все желающие старше 6 лет. Конкурсантам предстоит прочитать наизусть стихотворение или отрывок из произведения А. С. Пушкина. Выступление не должно занимать более 3 минут. Жюри оценит грамотность речи, артистизм исполнения, художественный образ», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Предусмотрены три возрастные группы: 6-10 лет, 11-15 лет, 16 лет и старше. Заявку на участие можно подать до 31 мая по адресу: г. Люберцы, ул. Волковская, 5а или отправить на электронную почту: eseninka-biblio@yandex.ru.

Подведение итогов и вручение дипломов состоится 6 июня в Центральной библиотеке им. С. Есенина в Люберцах.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.