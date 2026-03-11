В Царицыно открыли выставку резьбы из Подмосковья

Выставка «Птицы, ветки, завитки, розетки», посвященная 150-летию мастера Василия Ворноскова, открывается 13 марта в Малом дворце музея-заповедника «Царицыно» в Москве. В экспозиции представлено 87 работ современных мастеров абрамцево-кудринской резьбы из Хотькова Сергиево-Посадского округа, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция размещена в арт-пространстве кафетерия Малого дворца. Она знакомит с историей абрамцево-кудринской резьбы, центром которой более 135 лет остается город Хотьково в Подмосковье. Посетители увидят изделия ведущего художника Хотьковской фабрики резных художественных изделий Тамары Альхимович и основателя «ермиловского» рисунка Василия Ермилова.

Василий Петрович Ворносков, уроженец деревни Кудрино, был воспитанником художественно-столярных мастерских в усадьбе Абрамцево, открытых супругой Саввы Мамонтова. Он создал узнаваемый стиль орнаментальной резьбы, дополнив традиционные геометрические узоры округлыми формами. Главными мотивами его работ стали природные образы — вьющиеся ветви, птицы и звери.

Изделия Ворноскова получали награды на международных выставках в Льеже, Чикаго, Париже и Гааге. Его ученики основали артели, которые позже объединились в Ахтырскую объединенную артель, преобразованную в Хотьковскую фабрику резных художественных изделий. Сегодня традиции промысла продолжают творческое объединение «Сделано в Хотьково», музей семьи Ворносковых и открытые мастерские. Выставка будет работать до 21 июня. 0+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов.

Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.