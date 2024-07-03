В трех регионах России снимают фильм об СВО

Дюжева, Охлобыстина и Куликова наградили за вклад в развитие казачества

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов наградил актеров Ивана Охлыбыстина, Дмитрия Дюжева и продюсера Даниила Куликова медалями «За выдающийся вклад в развитие российского казачества». Сейчас звезды работают над созданием фильма «Позывной «Алдан», посвященного спецоперации на Украине, сообщает RuNews24.ru .

По словам атамана, представители творческой сферы вносят большой вклад в поддержку казаков, которые сейчас находятся на фронте.

«Очень нужны качественные отечественные фильмы, осмысляющие СВО и ее роль в истории нашей страны», — поделился Кузнецов.

По словам атамана, на данный момент в зоне СВО находятся 12 тысяч представителей казачества. Среди них — русские православные казаки, мусульмане с Кавказа, Поволжья и Средней Азии, буддисты из Бурятии, Калмыкии и Якутии. За все время проведения специальной военной операции в боях участвовали около 40 000 казаков, отметил атаман.

Съемки фильма «Позывной «Алдан» проходят в трех регионах России: Подмосковье, Якутии и Запорожье. Идея проекта увидела свет на ПМЭФ в 2023 году — ее лично поддержал президент Владимир Путин.