В трех регионах России снимают фильм об СВО
Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов наградил актеров Ивана Охлыбыстина, Дмитрия Дюжева и продюсера Даниила Куликова медалями «За выдающийся вклад в развитие российского казачества». Сейчас звезды работают над созданием фильма «Позывной «Алдан», посвященного спецоперации на Украине, сообщает RuNews24.ru.
По словам атамана, представители творческой сферы вносят большой вклад в поддержку казаков, которые сейчас находятся на фронте.
«Очень нужны качественные отечественные фильмы, осмысляющие СВО и ее роль в истории нашей страны», — поделился Кузнецов.
По словам атамана, на данный момент в зоне СВО находятся 12 тысяч представителей казачества. Среди них — русские православные казаки, мусульмане с Кавказа, Поволжья и Средней Азии, буддисты из Бурятии, Калмыкии и Якутии. За все время проведения специальной военной операции в боях участвовали около 40 000 казаков, отметил атаман.
Съемки фильма «Позывной «Алдан» проходят в трех регионах России: Подмосковье, Якутии и Запорожье. Идея проекта увидела свет на ПМЭФ в 2023 году — ее лично поддержал президент Владимир Путин.