Главный герой спектакля — школьник Петя Карасев. В его голове смешались биографии писателей и литературные факты, а ответ у доски грозит обернуться полной неразберихой.

Основой постановки стала детская привычка подрисовывать усы писателям в учебниках. Эта шалость превращается в абсурдный мир, где классики встречаются, ссорятся и вызывают друг друга на дуэли.

Юным зрителям спектакль предлагает узнаваемую историю о попытках запомнить школьную программу. Взрослым он напоминает об уроках литературы и предлагает вернуться к книгам, чтобы разобраться в запутавшихся воспоминаниях.

«Вдохновение пришло из давней истории: однажды я сидел на экзамене по литературе в театральном училище и наблюдал, как талантливый, но совсем не знакомый с классикой абитуриент отчаянно пытался хоть как-то собрать в единую картину отрывки из «Мастера и Маргариты». Эта отчаянная попытка осмыслить то, чего не знаешь, меня тогда очень вдохновила, а спустя годы я решил превратить ее в историю», — рассказал режиссер спектакля Максим Ладо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.