В театре «ФЭСТ» в Мытищах показали премьеру спектакля «Бакенбарды»
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
Премьера спектакля «Бакенбарды» состоялась 25 ноября в мытищинском театре драмы и комедии «ФЭСТ». Постановку о школьнике, перепутавшем биографии классиков, создал режиссер Максим Ладо, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Главный герой спектакля — школьник Петя Карасев. В его голове смешались биографии писателей и литературные факты, а ответ у доски грозит обернуться полной неразберихой.
Основой постановки стала детская привычка подрисовывать усы писателям в учебниках. Эта шалость превращается в абсурдный мир, где классики встречаются, ссорятся и вызывают друг друга на дуэли.
Юным зрителям спектакль предлагает узнаваемую историю о попытках запомнить школьную программу. Взрослым он напоминает об уроках литературы и предлагает вернуться к книгам, чтобы разобраться в запутавшихся воспоминаниях.
«Вдохновение пришло из давней истории: однажды я сидел на экзамене по литературе в театральном училище и наблюдал, как талантливый, но совсем не знакомый с классикой абитуриент отчаянно пытался хоть как-то собрать в единую картину отрывки из «Мастера и Маргариты». Эта отчаянная попытка осмыслить то, чего не знаешь, меня тогда очень вдохновила, а спустя годы я решил превратить ее в историю», — рассказал режиссер спектакля Максим Ладо.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.
«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.