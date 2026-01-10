В Ташкенте «без эпатажа» прошел сольный концерт Тилля Линдеманна

Линдеманн общался с публикой на русском языке на концерте в Ташкенте

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выступил в Ташкенте в рамках своего сольного тура «Meine Welt» по Центральной Азии, сообщает РИА Новости .

Концерт, прошедший в пятницу, 9 января, на открытой площадке картинг-центра, собрал около 6,5 тысяч человек при общей вместимости 8 тысяч мест. По словам организатора Дмитрия Меньшикова, более половины зрителей приехали из-за рубежа, большинство из них — из России.

Во время выступления Линдеманн подбадривал аудиторию возгласами «Давай!» и «Поехали!», а в финале поблагодарил: «Danke, Спасибо!».

В отличие от своих предыдущих концертов в Казахстане, где артист бросал в зрителей рыбу и пироги, в Ташкенте он отказался от подобных провокационных элементов шоу.

