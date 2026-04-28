В Талдомском округе прошел конкурс «Пространство танца»

Зональный хореографический конкурс «Пространство танца» прошел в Талдомском городском округе. В нем приняли участие коллективы и солисты из Талдомского и Дмитровского округов, а также Дубны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс объединил на одной сцене около 600 танцоров разных возрастов. Участники представили разнообразные по стилю и жанру номера, продемонстрировав высокий уровень подготовки и оригинальность постановок. Мероприятие стало площадкой для творческого обмена между коллективами из разных городов.

Торжественное открытие прошло с участием председателя комитета по культуре и спорту С. П. Полкановой. Она подчеркнула значимость подобных событий для развития культурной среды и поддержки молодых талантов. Лауреатами конкурса стали 47 участников.

Гран-при завоевал образцовый коллектив «Ансамбль современного танца „Авангард“ МБУ ДК „Прогресс“ под руководством Е. А. Захаровой с номером „Сокровища Подводного Царства“. Выступления оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли педагоги-хореографы профильных учебных заведений Москвы Д. Г. Мокрицын, М. А. Макарова и М. В. Исаков. По итогам состоялся круглый стол с участием сотрудников Талдомского информационно-методического центра культуры, руководителей коллективов и членов жюри, где участники получили профессиональные рекомендации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.