В талдомской гимназии прошел концерт «Играем Джаз!» в котором приняли участие обучающиеся и преподаватели, сообщили в пресс-службе округа.

Инструментальные составы, работающие в разных стилях и направлениях джаза, сделали программу невероятно разнообразной и интересной: пьеса Е. Дербенко «Приглашение на праздник» в исполнении струнного ансамбля «Элегия» преподавателей Натальи Кузьмичевой и Ольги Сафиуллиной открыла музыкальный вечер. Широкий спектр человеческих эмоций и переживаний передала Наталья Анатольевна Щуренкова исполнив на домре «Блюз» композитора Михаила Товпеко, фортепиано Марина Валентиновна Матросова. Блестяще, с большим драйвом Карина Денисова исполнила на электрогитаре композицию О’Мара «Фанк Юнити» преподавателя Константина Владимировича Карасёва.

Особым украшением концерта стал инструментальный квартет преподавателей в составе: Барышева Алексея, Марины Митрофановой, Миронова Сергея и Ивана Соловьёва. В их исполнении прозвучали джазовые композиции и роскошная музыка к фильмам, яркие переложения еврейской народной песни «Ша, штил» и одна из самых популярных южноамериканских песен в стиле босса нова «Девушка из Ипанемы».

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