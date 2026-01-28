В Талдоме провели торжественное гашение марки к 200-летию Салтыкова-Щедрина

В Талдомском центральном Доме культуры состоялась церемония гашения почтового блока, посвященного 200-летию со дня рождения писателя Михаила Салтыкова-Щедрина, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Талдомском центральном Доме культуры прошла церемония торжественного гашения почтового блока, посвященного 200-летию со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина. На марке изображен портрет писателя, а на полях блока размещены цитаты и иллюстрации к его произведениям: «Карась-идеалист», «Премудрый пискарь», «Здравомысленный заяц», «Медведь на воеводстве», «История одного города».

Номинал марки составляет 200 рублей, тираж — 17 тысяч экземпляров. В ближайшее время марки поступят в продажу в почтовые отделения.

Начальник Дмитровского почтамта Екатерина Шувалова отметила, что выпуск почтового блока к юбилею писателя — важная традиция, отражающая связь с историей и культурой России. В церемонии приняли участие глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин, заместитель директора Талдомского историко-литературного музея Сергей Балашов и трижды правнучка Салтыкова-Щедрина Анна Козлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.