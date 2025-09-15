В Талдоме прошел «Фестиваль журавля»

13 сентября на территории биостанции заказника «Журавлиная родина» состоялся «Фестиваль журавля». Ежегодное мероприятие проводится уже более 30 лет. Это событие собрало любителей природы, орнитологов и экологов, которые прибыли, чтобы увидеть красоту и уникальность этих грациозных птиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин совместно с председателем Совета депутатов Михаилом Аникеевым и своим заместителем Юрием Воробьевым посетили данное мероприятие. Глава подчеркнул значимость охраны редких видов и поддержку инициатив, направленных на сохранение экологического баланса в округе.

В рамках фестиваля зрители смогли увидеть музыкальную программу «Прощайте, матушки, свидимся!» с участием творческих коллективов и фольклорной музыки. Для гостей были подготовлены мастер-классы, конкурсы, викторины и чаепитие из самовара с домашним вареньем.

Работала ярмарка народных промыслов, фермерская ярмарка, кафе, а также прошел гастрономический конкурс «Оранжевое чудо» при участии кулинаров со всего округа. Для гостей читались лекции в музее болот, прошли увлекательные экскурсии в места обитания журавлей. Дети и взрослые с интересом слушали увлекательные истории о том, как сохранить и защитить эту удивительную природу. Для гостей фестиваля был организован бесплатный проезд.

Фестиваль стал не только ярким событием, но и важным шагом к осознанию значимости сохранения биоразнообразия. Всем участникам была подарена частичка любви к природе, а теплое сотрудничество продолжится в будущих инициативах по охране нашей планеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.