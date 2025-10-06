В Свердловском парке пройдет осенний фестиваль «Праздник осени»
Фото - © Парки г.о. Лосино-Петровский
На этой неделе в парках городского округа Лосино-Петровский жителей ждут спортивные и развлекательные мероприятия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
6 октября в Свердловском парке в 16:00 пройдет ярмарка народного творчества, а в 16:30 — детские ремесленные мастерские.
7 октября в Свердловском парке в 17:00 начнется спортивно-игровая программа.
8 октября в Свердловском парке в 16:00 состоится развлекательная программа.
9 октября в Свердловском парке в 15:00 начнется спортивная программа, в 17:00 — игровая программа, в 17:20 — спортивно-игровая программа, а в 17:40 — викторина.
10 октября в Лосино-Петровском парке в 17:00 пройдет спортивно-игровая программа.
11 октября в Лосино-Петровском парке в 16:30 начнется анимационная программа, в 16:50 — спортивно-игровая программа, а в 17:10 — викторина.
12 октября в Свердловском парке пройдет осенний фестиваль «Праздник осени». Гостей ждут тематическая фотозона, выставка декоративно-прикладного искусства, сельскохозяйственная ярмарка-выставка, интерактивная программа, фольклорные игры и забавы, кукольный интерактив, творческие мастер-классы, чайная станция, танцевальная программа, шоу ходулистов и большой осенний концерт.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.