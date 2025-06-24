В Суздале пройдет Летний музыкальный фестиваль Дениса Мацуева

Летний музыкальный фестиваль Дениса Мацуева в Суздале впервые пройдет в этом году с 29 июня по 5 июля, сообщает пресс-служба организаторов.

За 10 дней до старта было продано порядка 90% билетов. Организаторы фестиваля ожидают аншлаг на все концерты.

По словам организаторов — это первый фестиваль классической музыки под открытым небом с таким звездным составом исполнителей и количеством зрителей.

Помимо этого, концерты рассчитаны на широкий круг слушателей, и будут интересны любителям классической музыки и тем, кто хочет поближе познакомиться с исполнительским искусством, получить эмоции, которые запомнятся на всю жизнь.

В день открытия фестиваля, 29 июня, стартует Международная летняя творческая школа в Суздале, организованная Благотворительным фондом «Новые имена» имени Иветты Вороновой под руководством народного артиста РФ Дениса Мацуева. Мероприятие пройдет в 33 раз и будет интересно родителям, кто планирует связать будущее своих детей с музыкой и искусством. Образовательная программа для талантливых музыкантов и художников в этом году пройдет с 29 июня и продлится до 8 июля. Вторая смена примет участников с 14 по 23 июля. Вход на мероприятия школы свободный.

В числе участников фестиваля — Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова под управлением Александра Сладковского, Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева, Дмитрия Юровского и Ивана Никифорчина, Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Василисы Маркиной, Страдивари-ансамбль Мариинского театра под руководством Лоренца Настурика-Гершовичи, «Симфоджаз братьев Ивановых», Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и другие звезды академической и джазовой сцены, а также молодые солисты — лауреаты международных конкурсов имени П. И. Чайковского и С. В. Рахманинова.

Симфонические концерты фестиваля состоятся в Спасо-Евфимиевом монастыре, сохранившем уникальный каменный архитектурный ансамбль XVI–XVII вв., и в белокаменном Кремле на фоне величественных Архиерейских палат и Рождественского собора. В суздальском «Зарядье» с видом на заливные луга и реку Каменку будет работать открытая сцена фестиваля с программами камерной академической музыки и джаза.