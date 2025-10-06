В Ступинской филармонии стартовали школьные каникулы

В осенние школьные каникулы ступинские учреждения культуры подготовили насыщенную программу для ребят всех возрастов. Юных ступинцев ждут музыкальные постановки, кинопоказы, познавательные мастер-классы и многое другое, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В первый день каникул ученики четвертых классов школы № 9 познакомились с музыкальной сказкой Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Школьники услышали о невероятных приключениях Элли и ее друзей.

Камерный зал Ступинской филармонии стал для гостей настоящей сказочной страной. Татьяна Дворецкая, актриса ступинского драматического театра, вместе с оркестром русских народных инструментов «Мелодии России» под руководством заслуженного артиста Московской области Алексея Сысоева и солисткой «Музыкальной гостиной» Анной Савицкой провели юных зрителей в музыкальное путешествие, где прозвучали знакомые и любимые мелодии из популярных фильмов и чартов.

«Это замечательный и доступный для юных зрителей формат постановки. Всем детям необходимо приобщаться к музыкальной культуре, знакомится с ее разными жанрами, это обогащает ребят нравственно и духовно. Спектакль музыкальный, очень красивый и трогательный», — поделилась Татьяна Дворецкая.

Как отмечает актриса, творческий проект на протяжении 10 лет радует ступинцев и гостей города светлой, сказочной атмосферой, оставаясь современным и интересным для публики.

Напомним, 1 октября стартовал новый творческий сезон Ступинской филармонии. Коллективы и солисты филармонии приготовили для зрителей премьеры и уже полюбившиеся творческие программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.