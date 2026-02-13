В Ступино покажут былинный спектакль

25 и 26 февраля сцена театрального зала ступинского Дворца культуры превратится в былинное пространство. Драматический театр представит детский музыкальный спектакль «У Калинова моста» — постановку, собравшую героев сразу нескольких русских народных сказок, сообщили в пресс-службе местной администрации.

По поверьям, именно на Калиновом мосту встречались три мира славян, и каждый, кто ступал на него, проходил испытание на прочность духа. В постановке оживают сюжеты «Гусей-лебедей», «Солдата и глупого змея» и былин о Змее Горыныче.

«Это не просто сказки, а сказы, знаниями умудренные. Русские эпические песни о героических событиях, о защитниках народа. Они пронизаны запахом лесной коры и душистых трав, тем духом, который сегодня редко встретишь на сцене», — рассказывают в театре.

Зрителей ждет погружение в стародавние времена, о которых теперь помнят реки и вековые деревья. В центре сюжета — та самая река, которую одни называют Рябиной, другие Смородиной, единственный мост через нее, закаляющий и тело, и душу.

Школьники и студенты смогут посетить спектакль по Пушкинской карте. Начало показов в полдень. 6+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.