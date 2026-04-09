В Ступино 7 апреля прошел конкурс народных инструментов

Межзональный открытый конкурс «Музыка русской души» состоялся 7 апреля в Ступинской детской музыкальной школе. В нем приняли участие 101 юный музыкант из восьми округов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В конкурсе выступили учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств из Ступино, Каширы, Серебряных Прудов, Люберец, Коломны, Серпухова, Чехова и Раменского. На сцену вышли 75 солистов и пять ансамблей.

Председателем жюри стал преподаватель кафедры баяна и аккордеона Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный артист Московской области, художественный руководитель оркестра русских народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии Алексей Сысоев.

По итогам прослушиваний Гран-при завоевал ансамбль балалаечников «Звонкие струны». Лауреатами I степени стали 11 солистов и один ансамбль, II степени — 24 солиста и два ансамбля, III степени — 23 солиста и один ансамбль. Остальных участников наградили специальными дипломами и дипломами конкурса.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.