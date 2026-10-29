В Ступине утвердили режим использования территории колокольни Покровской церкви

Режим использования территории памятника «Колокольня с трапезной церкви Покрова Пресвятой Богородицы, 1890 г.» утвержден распоряжением от 26.10.2026 № 06РВ-931 Главного управления культурного наследия Московской области.

В границах территории запрещены строительство, кроме восстановления утраченных исторических построек, и хозяйственная деятельность, разрушающая памятник или искажающая его облик. Нельзя самовольно сажать и вырубать зеленые насаждения, менять историческую планировку и проводить благоустройство, меняющее исторический облик.

Также запрещены рекламные конструкции, кондиционеры, телеантенны и спутниковые тарелки на фасадах и крышах, вышки и антенны сотовой связи. Нельзя прокладывать дороги и наземные инженерные коммуникации, устраивать автостоянки, допускать динамическое воздействие на грунты от транспорта и работ. Земляные работы запрещены без археологической разведки. Некоторые работы допускаются только по специальным проектам, согласованным с Главным управлением культурного наследия Московской области.

Село Ситне-Щелканово на берегах реки Ситни впервые письменно упоминается в 1577 году. В 1777 году, при Екатерине II, здесь построили деревянную Покровскую церковь. В начале XX века ее сменил каменный храм в формах эклектики с элементами псевдорусского стиля. Доминантой стала шатровая колокольня.

В начале 1930-х годов церковь закрыли. В советское время в ней последовательно размещались овощной склад, мастерская машинно-тракторной станции и кузница. Основной объем здания полностью разобрали. К середине 1990-х сохранились лишь фрагменты трапезной и колокольня. Сейчас храм восстановлен.

Информация о памятниках региона доступна в официальных каналах «Мособлнаследие» в MAX и «Мособлнаследие» во «ВКонтакте».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.