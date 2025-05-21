В Ступине стартует проведение дней села

Первыми в этом году праздники отметят жители села Ситне-Щелканово и деревни Беспятово. Мероприятия в рамках проекта «Лето в Подмосковье» (6+) обещают быть яркими и насыщенными.

«Жителей и гостей округа приглашают 24 мая, в субботу, присоединиться к торжествам. В селе Ситне-Щелканово праздник начнется в 15:00 на площади Дома культуры (ул. Дружбы, 4), в деревне Беспятово торжества стартуют в 16:00 по адресу: пер. Садовый», — сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторы подготовили для гостей и участников праздников обширную культурно-развлекательную программу, включающую аттракционы, творческие мастер-классы, спортивные и интеллектуальные конкурсы. Также будут работать праздничная торговля и точки общественного питания.

По сложившейся традиции, в День села будут отмечены и награждены жители, которые активно участвуют в жизни своих населенных пунктов.

Следующий день села запланирован на 31 мая в деревне Дубнево.

Организаторы обращают внимание, что возможна корректировка даты и времени проведения праздника в связи с погодными условиями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.