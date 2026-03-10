В Ступине прошло торжественное мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню

В большом зале ступинского Дворца культуры 6 марта состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 8 Марта. Праздничный вечер объединил представительниц разных поколений, профессий и сфер деятельности — тех, кто ежедневно дарит заботу, вдохновение и тепло, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Руководитель городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских обратился к собравшимся женщинам с торжественной речью. В своем выступлении он подчеркнул особую роль женщины в обществе, семье и воспитании подрастающего поколения.

«Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы поздравить вас с праздником, с Международным женским днем. Пожелать вам всего самого хорошего, самого светлого. Вы у нас самые красивые, умные, обаятельные, привлекательные. На ваших женских, хрупких плечах многое держится. Особые слова хочу сказать нашим женщинам, которые ждут наших героев, участников специальной военной операции, тем женщинам, которые воспитали настоящих Героев, которые сейчас воюют и защищают интересы нашей Родины. Желаю вам добра и благополучия», — поздравил Сергей Мужальских.

К поздравлениям присоединились депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Александр Коган и председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев.

«Хочу поздравить всех с этим ярким, долгожданным весенним праздником. В России живут удивительные, прекрасные женщины, и для нас, мужчин, это замечательный повод выразить им свое восхищение и внимание. В этот день мы чествуем наши семьи, наших дорогих матерей, бабушек, жен, дочерей и внучек. Особые слова благодарности — тем семьям, чьи сыновья, мужья и отцы сегодня стоят на страже Родины или отдали за нее жизнь. Низкий поклон вам за ваш подвиг и мужество», — пожелал Александр Коган.

«Дорогие женщины! Примите поздравления с праздником 8 Марта и с Международным женским днем. Будьте счастливы и пусть всегда у вас в сердце будет весна!» — обратился к присутствующим Александр Сухачев.

Концертная программа, наполненная яркими вокальными и хореографическими номерами, стала музыкальным подарком для всех присутствующих женщин. На сцене выступили солисты и творческие коллективы Дворца культуры, артисты Ступинской филармонии, арт-группа «Fantasy Voices», хореографические коллективы «Реверанс», «Вегас», «Калинка», «Ассорти», детский хор «Огонек» и многие другие. Кульминацией праздника стало появление артистов с цветами: представители сильного пола спустились в зал и вручили женщинам весенние букеты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.