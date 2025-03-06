В Ступине пройдет традиционный фестиваль фламенко La Plata

Открытый фестиваль фламенко La Plata в 13-й раз пройдет в Ступине 5 и 6 апреля. Дворец культуры станет центром притяжения для ценителей испанского танца, собрав на сцене исполнителей и коллективы фламенко со всей России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

La Plata — не только конкурс и зрелищные танцы, но и платформа для развития творческих контактов между исполнителями, поиска новых талантов и популяризации фламенко среди широкой публики, а также интересное туристическое направление в Подмосковье.

Принять участие в фестивале могут все желающие, от профессионалов до любителей, без возрастных ограничений. На сцене Дворца культуры выступят танцоры и музыканты, представляющие различные направления фламенко и испанского танца.

В программе запланированы два концертных дня: 5 апреля зрителей ждут танцы под фонограмму, 6 апреля состоится гала-концерт «Фламенко, живой звук» с участием музыкантов. Вход на мероприятия фестиваля для зрителей — бесплатный.

В рамках фестиваля будет работать ярмарка, где можно приобрести сувениры и товары для занятий фламенко.

Заявки на участие принимаются с 10 по 20 марта. Подробная информация о фестивале, программе и условиях участия — в положении, размещенном на сайте Дворца культуры.

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