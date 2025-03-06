В Ступине пройдет IV открытый фестиваль русских народных инструментов

14 и 15 марта в г. о. Ступино пройдет IV открытый фестиваль профессиональных русских народных инструментов «Ступино Фолк Фэст». Фестиваль собирает музыкантов со всей страны и помогает сохранить русскую народную культуру для молодого поколения, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Идея проведения такого фестиваля принадлежит заслуженному артисту Московской области, художественному руководителю оркестра русских народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии Алексею Вячеславовичу Сысоеву.

За прошедшие три года на фестивале уже выступали Академический оркестр русских народных инструментов им. Н. Н. Некрасова ВГТРК «Россия», государственный ансамбль русских народных инструментов «Россия» имени Л. Г. Зыкиной, дважды Краснознаменный ордена Красной звезды Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и другие прославленные музыкальные коллективы.

В этом году в фестивале примут участие Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов Липецкой государственной филармонии и оркестр баянистов и аккордеонистов Российской академии музыки им. Гнесиных с ведущими творческими коллективами академии, шоу-рок оркестр «Русский стиль», а также оркестр русских народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии с участием заслуженной артистки Воронежской области Ольги Чирковой и инструментальным дуэтом «Компромисс».

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