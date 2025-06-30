В Ступине отметили день молодежи

Площадкой праздника в этом году стал парк Островского.

Праздник начался с мощного импульса — массовый забег «Вперед, молодежь!» задал темп всему дню. Вслед за бегунами на памптрек вырвались участники гонок на беговелах и велосипедах — кто-то боролся за победу, а кто-то просто наслаждался драйвом.

Тем, кто предпочитал познавательные активности и творчество скорости, организаторы приготовили сюрприз — интерактивные площадки, посвященные Омску, Нижнему Новгороду, Перми и Санкт-Петербургу. Гости собирали спилс-карты, играли в шашки, пробовали силы в боксе и находили новых друзей в зоне знакомств. А еще — фотографировались в тематических фотозонах, разрисовывали картины по номерам и заглядывали в будущее с помощью предсказаний.

Главная сцена парка не умолкала ни на минуту: местные кавер-группы и молодые исполнители зажигали так, что зрители подпевали даже песням, которые слышали впервые. Кульминацией стал трогательный флешмоб в поддержку участников СВО — под песню «Дай ему сил» сотни огоньков на телефонах замерцали в темноте как символ единства и поддержки.

Завершился праздник громко, ярко и с искрами! На сцену вышли Artemiev & Vaice, Sokol и Евгений Цыганков, а после дискотеки под открытым небом гостей ждало огненное шоу от Bogema Show.

Организаторы сделали все, чтобы этот день запомнился. По словам ступинской молодежи, у них получилось.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.