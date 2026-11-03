В Ступине открыли выставку «Есенинская Русь. Дорога со мной»

Ежегодная выставка регионального отделения Творческого союза художников России «Московиты» начала работу в галерее «Ника» Ступинского историко-краеведческого музея. Экспозиция открыта до 28 ноября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка «Есенинская Русь. Дорога со мной» знакомит посетителей с живописными местами средней полосы России. В экспозицию вошли работы художников из Ступино, Коломны, Зарайска, Луховиц, Каширы и Москвы. Участников с разным авторским почерком объединяет привязанность к родным краям.

Пейзажи, натюрморты и сюжетные композиции изображают луга и извилистые русла Оки, стены и башни кремлей Коломны и Зарайска, старинные усадьбы и провинциальные улицы. Среди сюжетов — переменчивое небо над пойменными лугами Луховиц и Каширы.

Выставка в галерее «Ника» будет работать до 28 ноября. Возрастная категория — 0+. Подробная информация размещена на сайте музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.