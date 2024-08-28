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В Ступине откроется выставка «Мир животных в мире искусства» 30 августа

С 30 августа по 12 октября в галерее «Ника» в Ступине пройдет анималистическая вставка «Мир животных в мире искусства», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Анималистика — это древнейший жанр изобразительного искусства, который ассоциируется, прежде всего, с натуралистическими изображениями в научной литературе, фарфоровыми статуэтками и замечательными иллюстрациями в детских изданиях.

На выставке будут представлены предметы из фондов художественной галереи «Ника». Лучшие примеры анималистического искусства будут размещены в двух залах галереи.

Среди них живопись, графика и мелкая пластика заслуженного художника РСФСР Д. В. Горлова, заслуженного художника Российской Федерации Л. В. Хинштейн, члена Союза художников России В. А. Горбатова.

Посетить выставку можно с 30 августа по 12 октября.

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