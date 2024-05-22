В США скончался продюсер «Крестного отца» Фред Рус

Голливудский продюсер и сценарист Фред Рус, работавший вместе с Френсисом Фордом Копполой над «Крестным отцом», скончался в возрасте 89 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на San Antonio Express-News.

Рус начал развивать свою карьеру в киноиндустрии в 60-х годах прошлого века. Он хорошо дружил с семьей Кополлы, а затем и продюсировал фильмы режиссера. В частности, Рус работал вместе с ним над второй и третьей частями «Крестного отца».

Рус также известен работой с другими голливудскими звездами. Среди них Том Круз и Джек Николсон.

Продюсер скончался на 90-м году жизни в своем доме, расположенном в Беверли Хиллз, штат Калифорния. Причины его смерти не озвучены.

Ранее в Каннах состоялась премьера нового фильма Копполы «Мегалополис». Это научно-фантастический фильм с Адамом Драйвером, Джоном Войтом, Дастином Хоффманом, Кейт Бланшетт и Мишель Пфайффер в главных ролях.