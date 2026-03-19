В СПбГУ заявили о росте спроса на китайский язык

Директор Института Конфуция в СПбГУ Дмитрий Маяцкий сообщил о росте интереса к китайскому языку среди петербуржцев. В 2025 учебном году число слушателей превысило 550 человек, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Интерес к китайскому языку в Петербурге растет на фоне укрепления связей России и Китая. По данным Института Конфуция СПбГУ, если в прошлом учебном году на курсах дополнительного образования обучались 487 человек, то в текущем их число превысило 550.

Директор Института Конфуция в СПбГУ Дмитрий Маяцкий пояснил, что популярность программ связана с упором на разговорную практику и возможностью пройти стажировку в ведущих вузах Китая.

Доцент кафедры китайской филологии СПбГУ Оксана Родионова отметила, что основная сложность для первокурсников — большой объем информации. «Изучающим китайский язык повезло в том, что его грамматика довольно простая. Основные сложности состоят в освоении иероглифов и фонетики», — рассказала она.

В китайском языке насчитывается более 87 тысяч иероглифов, однако для уверенного общения достаточно около 8 тысяч. В стране действует единый стандартный язык — путунхуа, который упрощает коммуникацию.

Студентка Восточного факультета Екатерина Костыря подчеркнула важность правильного произношения и знания «ключей» иероглифов. «Самое главное — максимально погружаться в процесс обучения», — сообщила она.

После второго курса студенты могут отправиться в Китай на год, чтобы закрепить знания в языковой среде.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.