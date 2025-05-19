В Солнечногорске прошла акция «Ночь музеев»

В свободном доступе зрители могли ознакомиться со временной выставкой «С чего начинается Родина», которая занимает все залы второго этажа. На ней 72 подмосковных художника представили 176 творческих работ на тему Великой Победы и Года защитника Отечества. Среди полотен выделяются портреты участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

«В 2025 году «Ночь музеев» посвятили близкой всем нам теме «Герои». Красной нитью проходит она через историю нашей страны, как никогда актуально звучит она сегодня. В «Путевом дворце» проходит целая тематическая выставка, о которой с удовольствием рассказывали на протяжении всей акции», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Одним из центральных событий «Ночи музеев» стала презентация книги археолога Александра Неклюдова «Кладоискатели и клады». На ней присутствовали краеведы Солнечногорска, Зеленограда, Химок и интересующиеся историей родного края жители. На протяжении долгих лет автор проводил экспедиции на солнечногрской земле: исследовал стоянки каменного века в Льялово и Лопотово, славянские селище и курганы в Менделеево и Никольском. Одно из наиболее значительных открытий — заселенная еще в палеолите представителями иеневской культуры стоянка «Льялово-3». Перу Александра Неклюдова также принадлежат книги «Мелочишко для кладоискателей» и «От кремния до кремния». Краеведом накоплен материал и для новых изданий.

В вечернее время состоялась концертная программа композитора и аранжировщика Александра Можейко с участием членов Творческого объединения композиторов и поэтов-песенников Анны Кадиной и Сергея Кебалова, солистки Мосфилармонии Натальи Панасюк (альт) и солиста городского округа Солнечногорск Ивана Чеботарева. В программе принял участие солнечногорский поэт, член Союза писателей России Валерий Шевченко. Как отметили устроители и гости, концерт прошел в теплой и душевной атмосфере, и по его окончании зрители долго не расходились, чтобы обменяться впечатлениями и пообщаться с артистами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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