В Солнечногорске прошел вокальный фестиваль «Музыка весны»

Окружной вокальный фестиваль-конкурс «Музыка весны» прошел 19 апреля в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. В нем приняли участие коллективы и солисты из Солнечногорска и Клина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По итогам конкурсных прослушиваний лауреатами I степени стали воспитанники Дома детского творчества «Буревестник». В номинации «Народный вокал» среди участников 7–10 лет победил коллектив «Забава». В категории «Эстрадный вокал» (соло) 11–14 лет лучшей признана солистка коллектива «Вдохновение» Мария Волошенко, в той же возрастной группе среди ансамблей — коллектив «Вдохновение». Среди исполнителей 15–18 лет лауреатами стали Милана Маслова в сольной номинации и коллектив «Вдохновение» в ансамблевой.

В номинации «Эстрадный вокал» (соло) в возрастной категории 19–35 лет лауреатом I степени стала воспитанница Городского центра народного творчества «Лепсе» Ксения Волкова.

«Фестиваль «Музыка весны» стал настоящим праздником таланта и вдохновения. Приятно видеть, как юные и взрослые исполнители делятся своим творчеством, дарят зрителям яркие эмоции. Такие конкурсы помогают раскрывать новые имена и отбирать лучшие номера к последующим концертным программам», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В состав жюри вошли заслуженная артистка России, ветеран боевых действий в Чечне и Сирии, ветеран труда и обладатель гранта президента России в области культуры и искусства Зинаида Сазонова, солистка группы «Лицей» Анна Щеголева и директор Тимоновской детской школы искусств Анастасия Верещагина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.