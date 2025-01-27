В Солнечногорске назвали лауреатов конкурса «Государева дорога»

В Солнечногорске прошло торжественное закрытие III Московского областного конкурса-выставки «Государева дорога». На нем назвали имена лауреатов и обладателей спецпризов. Событие состоялось в музейно-выставочном центре «Путевой дворец», сообщает пресс-служба администрации округа.

Конкурс объединил более 60 художников — членов Союза художников Подмосковья из 15 городских округов: Химок, Щелкова, Клина, Солнечногорска, Ногинска, Одинцова, Троицка, Жуковского, Истры, Дмитрова, Талдома, Дубны, Пушкина, Люберец и Можайска. Они представили свыше 100 работ на общую тему «Семейный альбом», приуроченную к Году семьи в России.

«Этой выставкой мы хотели вернуть изначально человеку человеческое: любовь к семье, родине. Важно было создать такое произведение, на которое смотрит зритель, и у него по душе растекается тепло, всплывают воспоминания о своем детстве, маме, бабушке», — рассказал заслуженный художник РФ, председатель Союза художников Подмосковья Александр Рожников.

Победителей трех степеней определили в пяти номинациях: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и фотография. Шестая номинация «Родина начинается с семьи» учреждена музеем. Ее присудили Гюльшен Конопской (живопись), Ольге Федотовой (графика), Елене Мехряковой и Алле Деревенчук (декоративно-прикладное искусство) и Любови Бамлевской (фотография).

Лауреатами I степени стали Роман Фашаян (скульптура), Елена Лебедянская (живопись), Максим Пушков (графика), Серафима Киселева (декоративно-прикладное искусство) и Любовь Рябова (фотография).

О работе-победителе — композиции из мрамора «Мамины руки» — подробнее рассказал ее создатель Роман Фашаян.

«Я делал много эскизов, чтобы работа затронула всех. Однажды приезжаю к маме, а мама сидит и ждет, скрестила руки. И сразу у меня возникла идея сделать мамины руки — теплые, добрые, нежные. Что может быть дороже маминых рук», — поделился заслуженный художник РФ Роман Фашаян.

Солнечногорское отделение на конкурсе представляли Роман Фашаян, Виктор Маркин, Сергей Бочманов, Ольга Виноградова, Алексей Рябов, Яна Калиниченко, Маргарита Фатьянова, Ольга Мелкова, Лидия Соломенцева, Алла Деревенчук и Любовь Рябова.

«На выставке „Государева дорога“ традиционно экспонируют современные работы подмосковных художников. Следующий конкурс будет посвящен Году защитника. Звучат предложения вывести его на всероссийский уровень», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Организаторами выступают общественная организация «Союз художников Подмосковья» и МВЦ «Путевой дворец».

С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.