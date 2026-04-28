В Солнечногорске ансамбль «Светлица» отметил 30-летие

Юбилейный концерт ансамбля народного танца «Светлица» прошел 25 апреля в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Коллектив представил программу из 25 танцев народов мира и подвел итоги 30-летней творческой деятельности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сцене ДК «Выстрел» ансамбль показал лучшие номера из своего репертуара. В программу вошли русские, белорусские, китайские, татарские, корякские и другие народные танцы. Среди зрителей были заслуженный работник культуры РФ и почетный гражданин Солнечногорска Сергей Волошнюк, а также депутат Владимир Дацюк.

«Все объять невозможно — в нашем репертуаре огромное количество танцев. Но мы постарались выбрать самое разнообразное, разножанровое, красочное, показать, что мы умеем, и удивить зрителя. Для участников танцы не являются основным видом деятельности: они работают в милиции, туризме, связаны с космосом, есть инженеры и строители. Но они отдают себя танцам, как профессионалы. Это очень важно. Я их очень сильно люблю и горжусь», — отметила балетмейстер ансамбля Елена Пряхина.

Ансамбль «Светлица» создан в 1996 году профессиональными хореографами — заслуженным артистом России Владимиром Пряхиным и Еленой Пряхиной. Первоначально в коллективе занимались около 70 человек. За годы работы ансамбль неоднократно становился обладателем гран-при и лауреатом всероссийских и международных фестивалей, гастролировал по городам России и выступал в Болгарии, Венгрии и Македонии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.