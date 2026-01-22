В школе № 1 Егорьевска прошел театральный фестиваль для младших классов

В этом году дети с 1-го по 2-й классы готовили постановки по произведениям известного сказочника Самуила Маршака, а с 3-го по 4-й классы — автора «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского. Всего 20 и 21 января показали 17 сценок. Самой оригинальной стала зарисовка 3Б класса — по сюжету, дети отправились в кинотеатр смотреть фильм о войне и из зала помогали советским героям одержать победу. Режиссерами, как всегда, выступали классные руководители ребят. Было и новшество. В рамках проекта «Школа и семья» к участию в постановках привлекли родителей. Если раньше родительский коллектив помогал только с костюмами и декорациями, то в этом году взрослые впервые вышли на сцену.

«Голубой вагон» позади, а вот проект «Школа и семья» получит дальнейшее развитие на протяжении всего 2025-26 учебного года. Уже в феврале здесь планируют провести форум профессий, на котором родители в интересном, интерактивном формате смогут рассказать детям о своей работе. Также школа № 1 готовится к участию в областном конкурсе родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители Первых», в котором в прошлом году заняли 2-е место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.