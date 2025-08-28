В шатурском парке открыли тактильный музей

В деревянных домиках в городском парке им. Гагарина Шатуры разместилась выставка, где представлены уникальные экспонаты, сообщили в пресс-службе округа.

Создателем необычного пространства — тактильного музея «Шатура на ладони» — стал Дмитрий Фатеев.

Посетители парка могут не только окунуться в историю края, но и прикоснуться к предметам старины, узнать о создании первых музыкальных инструментов и даже сыграть мелодию за счет движения рук в электромагнитном поле или понять, как охотничий лук стал прародителем арфы и гуслей.

«Я устроился работать в парк и решил сделать небольшие экскурсионные площадки. Получился тактильный музей, связанный непосредственно с историей нашей местности. Я внедрил систему аудиогида. То есть люди, приходя сюда, могут обойтись без экскурсовода. Они слушают аудиозапись и по ней идут от одной экспозиции к другой. Самое примечательное — то, что здесь все можно трогать», — рассказал организатор творческого пространства Дмитрий Фатеев.

На одной из экспозиций можно увидеть макет местности, где были первые поселения. Его Дмитрий выполнил самостоятельно, исходя из данных карт. Здесь помечены места стоянок людей каменного века.

Во втором домике представлена коллекция музыкальных инструментов. Здесь гости могут познакомиться с историей появления первых музыкальных инструментов.

«Люди жили на озерах, где было много раковин. В них засыпали песок, камушки или сушеные ягоды, и они издавали звук. А вот охотничий лук является истоком многих струнных инструментов. Люди услышали, что тетива издает звук. Они добавили еще несколько жил, и получилось некое созвучие. В итоге мы видим родоначальника арфы, гуслей, гитары», — пояснил Дмитрий.

Окунуться в незабываемое путешествие в прошлое или поиграть на редких музыкальных инструментах может каждый посетитель парка. Достаточно организовать группу из четырех человек и позвонить по телефону, указанному на домиках.

Творческое пространство пользовалось популярностью на протяжении всего лета. Посетить тактильный музей можно будет и осенью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«„Умный ДК“ — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.