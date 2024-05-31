В Шатуре прошел отчетный концерт коллективов ДК им Нариманова

В Дубне состоялся отчетный концерт всех коллективов Дома культуры им. Нариманова. Этот душевный и теплый концерт собрал в зрительном зале родителей, друзей и просто всех неравнодушных к искусству людей, сообщила пресс-служба администрации городсского округа Дубна.

Каждый творческий коллектив представил на суд зрителей самые отработанные номера. Это хореографическое искусство, вокальное мастерство, цирковое искусство и театральные зарисовки. Несмотря на то, что концертная программа длилась 2,5 часа, время для зрителей пролетело незаметно.

Отчетный концерт —самое важное и ответственное мероприятие в году. Это самое эмоциональное событие, вызывающее волнение и радость выступающих, гордость руководителей за своих воспитанников и, конечно же, восхищение зрителей.

Традиционно именно на отчетном концерте чествуют выпускников коллективов, которые обучались вокальному, хореографическому и театральному мастерству на протяжении нескольких лет. В этом году сертификаты получили участницы ансамбля народного танца «Раздолье». Девушки занимались в ансамбле 11 лет.

Творческие коллективы ДК выражают благодарность Александру Владимировичу Кошелеву, директору шатурского лицея, за предоставленную концертную площадку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.