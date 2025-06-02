В Шатуре прошел фестиваль «Город танцует в парках»

10 коллективов с конкурсными номерами выступили перед зрителями и звездным жюри на сцене в сквере «Олимпийский», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Самый большой коллектив, вышедший в этот день на сцену стал «EKZO DANCE STUDIO». 25 ребят зажигательно исполнили хип-хоп.

«Это новый состав, новая команда. Совсем юные ребята всего полгода некоторые занимаются, а кто-то и меньше, но уже готовы покорять сцену, покорять зрителя», — рассказал о своих учениках хореограф Максим Кислов.

В этом году фестиваль вышел на новый уровень: на нем теперь выступают танцоры со всей России. А еще появилась новая номинация — сольное исполнение.

Номера оценивали известные хореографы Егор Дружинин и Александр Могилев.

«Мы во второй раз в Шатуре. По сравнению с прошлым годом уровень подрос и радостно видеть, что дети танцуют более сложную хореографию, что хореографы стали мыслить немножечко по-другому. Не смотря на то, что утром был фестиваль, народ подтягивался и зрителей становилось все больше», — отметил Александр Могилев, танцовщик, хореограф, режиссер, продюсер.

Лучшим стал коллектив «Новое искусство 2.0», а в номинации «соло» победила Светлана Жокина. Танцоры примут участие в гала-концерте, который состоится в сентябре.

Завершением фестиваля в Шатуре стали выступления артистов команды «КЕД», состоящей из победителей и участников шоу «Танцы» на ТНТ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.