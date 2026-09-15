В Шатуре обновили уличные выставки к юбилею города

Тематические фотовыставки к юбилею Шатуры разместили на бульваре Мира и проспекте Ильича в преддверии Дня города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На бульваре Мира и новой пешеходной зоне вдоль проспекта Ильича в Шатуре разместили тематические плакаты к юбилею города. Жители и гости могут познакомиться с архивными фотографиями и фотоколлажами, которые показывают, как менялась Шатура.

Стенды установили у Дворца спорта «Шатура», возле новой детской площадки у дома № 59 на проспекте Ильича и рядом с памятником «Ангел добра». Экспозиции рассказывают о наиболее ярких событиях, произошедших в городе за последние годы.

Идею оформить и организовать фотовыставку традиционно предложили активисты молодежного парламента муниципального округа Шатура.

«Мы гордимся нашими жителями, ценим их вклад в развитие округа, чтим историю родного края. Хотели, чтобы больше шатурян и гостей города узнали о том, как менялся родной город и что хорошего случилось в муниципалитете за последнее время», — отметили организаторы выставки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.