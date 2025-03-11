В Шатуре начался конкурс детских рисунков для семейного фестиваля «Желтый слон»

Шатурский библиотечно-информационный центр проводит конкурс детских рисунков. Конкурс проводится для развития творческих способностей среди дошкольников, младших школьников и их семей. Участниками могут стать ребята от 5 до 10 лет. Подать творческую работу на конкурс могут представители участника (семья, родители) до 25 марта, сообщает пресс-служба администрации округа.

На конкурс принимаются рисунки на тему «Желтый слон едет на дачу» в формате А4 или А3. Выбор техники исполнения остается на усмотрение художника: можно использовать акварель, гуашь, карандаши, фломастеры или любые другие материалы. Готовую работу нужно принести в Шатурскую библиотеку по адресу: проспект Маршала Борзова, дом 4/34. Обязательно следует приложить заявку в печатном виде. Прием работ осуществляется до 25 марта.

Победители конкурса будут награждены 29 марта на фестивале «Желтый слон» почетными дипломами и призами. Узнать подробности можно по номеру телефона: 8 (496) 452-45-06. Положение о конкурсе опубликовано в официальной группе «Вконтакте» шатурской библиотеки.

В 2024 году семейный фестиваль «Желтый слон» был посвящен неделе детской книги. Фестиваль вызвал небывалый интерес у жителей и гостей города. В прошлом году более 700 человек посетили это мероприятие. В 2025 году фестиваль «Желтый слон» проведут в шатурской библиотеке в третий раз.

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