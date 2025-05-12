В Сестрорецке создадут музейно-культурный центр на территории инструментального завода

Сестрорецкий инструментальный завод, основанный в 1721 году по указу Петра Великого, с самого начала своей истории был связан с военной промышленностью России. Он производил пушки, ружья, якоря, а позже и решетки для Екатерининского канала. В XIX веке завод стал пионером механизации. Его продукция стала основой оружейных предприятий в Туле и Ижевске. Во времена Великой Отечественной войны завод выпускал пистолеты-пулеметы Дегтярева, играя ключевую роль в вооружении армии, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

После Победы завод перешел к мирному производству станков и микрометров, а в 1971 году был награжден орденом Октябрьской Революции. Однако с переходом к рыночной экономике в 90-е годы завод испытал экономические трудности, что привело к смене собственников и утрате производственной мощи.

В 2003 году завод был приобретен компанией Jensen Group, и в 2008 году был заложен камень для строительства общественно-делового центра с музеем, ресторанами и магазинами. Однако проект не был реализован.

Сегодня заводская территория закрыта для посетителей, но на ней регулярно проводятся встречи ветеранов и бывших сотрудников. Люди, работавшие на заводе, с сожалением вспоминают ушедшую эпоху. Ветераны предложили преобразовать завод в культурный центр, наподобие «Новой Голландии» в Санкт-Петербурге, где исторические здания совмещаются с современным использованием.

В 2022 году территорию завода выкупил петербургский девелопер, который намерен создать общественно-деловое пространство с местом для прогулок, магазинами, ресторанами и современным интерактивным музеем, рассказывающим историю завода. Это место станет важным культурным центром для города, обеспечив новые рабочие места и сохранив память о значимости предприятия в истории России.