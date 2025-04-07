В Серпуховском музее подготовили большую программу летних развлечений для детей

Серпуховский историко-художественный музей на время школьных каникул подготовил множество мероприятий для детей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

9 апреля ребят ждет интерактивная программа «Городецкие узоры», где дети познакомятся с различными элементами городецкой росписи, узнают особенности приемов мастеров-художников и сами распишут деревянное изделие. 6+

11 апреля на интерактивном занятии «Каирская сказка» школьникам расскажут о творчестве Константина и Владимира Маковских и познакомят с «Каирским циклом» картин Константина Маковского. Также ребята узнают об истории и культуре Древнего Египта и своими руками создадут египетские украшения. 6+

12 апреля в рамках курса «Нескучный музей» пройдет интерактивная программа «Лубок», на которой школьники узнают о том, как народное творчество повлияло на художников-авангардистов. Ребят ждет интерактивная экскурсия «Кладовая примитива», где в игровой и творческой форме дети познакомятся с русским искусством XX века, и создание росписи на доске по мотивам русского народного лубка. 6+

В этот же день для детей прочитают лекцию «Путешествие с глиняным кувшином». В доступной для детей форме сотрудник музея расскажет, почему фарфор называли «китайским секретом» и «белым золотом», откуда пошло слово «изразец», что такое «рыльце», как была найдена форма крестьянского горшка и кто лепил игрушки. Ребята узнают, как появились первые глиняные сосуды, что научились люди делать из глины и какие шедевры способны создавать из нее руки мастера, а также совершат виртуальное путешествие в мастерские гончаров Древнего Египта, Месопотамии, Италии и Франции. 6+

12 апреля, ко Дню космонавтики, ребят ждет лекция «Просто космос. Мультипликация СССР про полеты в космос». Дети узнают, как менялся стиль отечественной анимации о космосе — от настоящей авангардной ленты 1924 года до наших дней, и увидят лучшие мультфильмы ведущих советских мультипликаторов Владимира Тарасова, Владимира Самсонова, Геннадия Тищенко, Роберта Саакянца по рассказам Рэя Брэдбери, Станислава Лема, Роберта Сильверберга. 12+

В течение всего апреля музей проводит экскурсию для детей «Разгадай Авангард» по выставке «Фабрика авангарда. Выкройка нового мира». Ребята смогут погрузиться в мир одного из самых ярких направлений в искусстве XX века — русского авангарда. Интерактивные задания, которыми насыщена экскурсия, помогут детям лучше понять и запомнить материал. 6+

Мероприятия рассчитаны как на детскую, так и на взрослую аудиторию.

Подробная информация о мероприятиях Серпуховского историко-художественного музея и билеты — на официальном сайте.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.