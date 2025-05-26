В Серпуховском музее откроется выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского»

11 июня в Серпуховском историко-художественном музее откроется межмузейная выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского», которая объединит в едином пространстве произведения нескольких поколений русских живописцев, чье творчество связано с морской тематикой. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Более 70 живописных полотен выдающихся мастеров — Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Исаака Левитана, Василия Поленова, Константина Коровина, Льва Лагорио, Алексея Боголюбова, Константина Богаевского, Ильи Машкова и других — будут представлены в современном пространстве «Каретного сарая» в специально разработанной экспозиции, дизайн которой дает возможность взглянуть на живопись моря под разными углами. Дополненная мультимедиа, интерактивной зоной и ольфакторным сопровождением, она всесторонне раскрывает тему моря и морского промысла.

«В декабре 2023 года мы открыли новое выставочное пространство Серпуховского историко-художественного музея — галерею „Каретный сарай“ — проектом „Маковские. Константин и Владимир“, который посетили более 47 тысяч человек. И сейчас, в 2025 году, залы галереи встречают уже третью межмузейную выставку „Море великих. От Айвазовского до Кандинского“, которая станет одним из флагманских событий туристического проекта „Лето в Подмосковье“. Мы продолжаем развивать новые музейные пространства региона. Теперь на выставке в Серпухове можно будет увидеть работы Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Исаака Левитана, Василия Поленова, Константина Коровина, Льва Лагорио, Алексея Боголюбова, Константина Богаевского, Ильи Машкова и других авторов», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Погружаясь в морскую живописную стихию, зрители совершат увлекательное путешествие по Средиземноморью, отправятся к берегам Бретани и Нормандии, увидят льды Баренцева моря и цветущее побережье Крыма.

«Богатая коллекция Серпуховского музея уже не первый год позволяет создавать выставки на уровне ведущих музеев России. Нетривиальные дизайнерские решения, мультимедийные, интерактивные и ольфакторные сопровождения, все это, дополняет художественный ряд и позволяет посетителям глубже погружаться в тему и изучать искусство под разными ракурсами. „Море великих. От Айвазовского до Кандинского“ — понятный каждому и близкий по духу проект. Морская стихия не может оставить равнодушным. Море всегда было источником вдохновения для множества художников, поэтов и писателей всех времен. Оно способно пробуждать самые глубокие чувства, будоражить воображение и заставлять мечтать о дальних горизонтах. Уверена, выставка оставит приятные впечатления и теплые ощущения на долгое время», — сказала и. о. директора Серпуховского историко-художественного музея Анна Костырина.

Выставка разделена на тематические разделы, которые прослеживаются через призму развития жанра марины в отечественном искусстве: в первом разделе представлены произведения выдающихся мастеров академической школы XIX века; во втором разделе собраны работы маринистов, отразившие особенности художественных течений первой трети XX столетия и советского периода. Работы А. П. Боголюбова, В. Д. Поленова, Н. Н. Дубовского, И. И. Левитана, В. В. Кандинского и других живописцев, многие из которых показываются впервые, знакомят с творческими методами и уникальными авторскими приемами художников. Отдельный интерес представляют натурные этюды, раскрывающие тайны морского пленэра.

Выставка посвящена не только морю, она раскрывает естественную и символическую связь жизни человека с морем. Приморские города и гавани, романтика странствий, бурь и кораблекрушений, облик кораблей и судов, сцены рыбного промысла и торговли, морской отдых и праздники, и, как награда — дары моря. В пространстве выставки море становится главным лейтмотивом, связывающим пейзажи, жанровые произведения и натюрморты.

Выставка — результат совместной работы кураторской группы Серпуховского историко-художественного музея. Научным консультантом проекта выступила кандидат искусствоведения Светлана Владимировна Усачева. Архитектура и дизайн экспозиции был разработан специально для проекта.

В основе выставки лежат произведения из коллекции Серпуховского историко-художественного музея, а также экспонаты из Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Государственного Эрмитажа, Музея Москвы, Рыбинского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Нижегородского государственного художественного музея, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого и двух частных собраний.

Специально к выставке «Море великих» совместно с брендом Библиотека ароматов были подобраны ароматы, вдохновленные произведениями искусства, которые можно послушать в пространстве выставки.

Совместно с национальной электронной библиотекой «Свет» при поддержке Российской государственной библиотеки к экспонатам были подобраны выдержки из русской художественной литературы XIX–XX веков, которые дополняют образы моря и позволяют лучше прочувствовать атмосферу, переданную на картинах. Прочесть или прослушать отрывки можно в приложении или на сайте «Свет».

Выставка пройдет в новом пространстве музея — галерее «Каретный сарай» и будет открыта до 11 января 2026 года. 0+.

Приобрести билеты на выставку можно на сайте музея.

Адрес: Серпуховский историко-художественный музей, ул. Чехова, 87-87а, галерея «Каретный сарай».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.