В драматическом театре Серпухова прошел концерт симфонического оркестра

В Серпухове в музыкально-драматическом театре состоялся концерт симфонического оркестра Московской областной филармонии «Инструментальная капелла». Мероприятие прошло в рамках концертного тура по городам Подмосковья «Чайковский. Шедевры».

«Я убежден в том, что это огромная просветительская миссия и задача: давать концерты классической музыки в городах. В рамках тура у нас представлено несколько программ. Серпухов стал четвертым городом, в котором мы выступаем. Здесь замечательная публика, которая очень тепло принимает. В театре царит чудесная атмосфера как за кулисами, так и в фойе. Особенно ценно, что мы проводим этот тур в преддверии юбилейного года Петра Ильича», — рассказал дирижер, художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин.

В концерте также принял участие лауреат международных конкурсов — скрипач Андрей Баскин.

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В ближайшее время выдающиеся образцы симфонического наследия великого русского классика услышат жители Электростали, Наро-Фоминска, Дубны и Коломны. Концертный тур проводится при поддержке министерства культуры и туризма Московской области и Московской областной филармонии.

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