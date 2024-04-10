В Серпухове завершается выставка «Поэзия пейзажа»

Заслуженный работник культуры РФ и член союза художников России, Валерий Васильевич Тимофеев известен своими работами, посвященными северной природе. Его творчество отличается уникальным мастерством, которое позволяет передать великолепие окружающей среды. Выставка продлится до 17 апреля 2024 года. Более подробную информацию можно найти на сайте центра.



Музейно-выставочный центр оборудован современными технологиями, позволяющими посетителям ознакомиться с пятью различными выставками одновременно. Кроме того, центр обладает обширной экспозиционной площадью и активно участвует в организации крупных проектов, ярмарок и фестивалей.



Мероприятие проводится при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.