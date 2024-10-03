В Серпухове утверждено охранное обязательство Церкви Казанской иконы Божией Матери

Объект расположен по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, город Серпухов, улица Верхние Гончары, дом 19.

Казанский храм — образец русского церковного зодчества времени царствования Анны Иоанновны, расположен на месте древней деревянной церкви Параскевы Пятницы на так называемом Остром конце древнего Серпухова, который к первой поовине XVIII века, когда церковь была заново освящена во имя Казанской иконы Божией Матери, стал называться Ямской слободой. В 1792 году с южной стороны к храму пристроили придел святых мучениц Параскевы и Агриппины. Главный иконостас был обновлен в 1848 году, а придельный — в 1886 году. Вероятно, в это же время храм был расписан. Судя по фотографиям начала ХХ века, двусветный кубовидный четверик с пятью главами в окружении шатровой колокольни, приземистых объемов алтаря и южного придела — создавал настроение сдержанной силы и ясности. Немного изящества добавлял кирпичный зубчатый карниз и оконные наличники в виде полуколонок.

В начале XX века Казанскому храму оказывали поддержку местные фабриканты, потомственные почетные граждане Игнатовы. В 1937 году храм был закрыт, настоятель арестован и репрессирован. Со временем церковь перестроили до неузнаваемости в трехэтажное здание служебно-производственного корпуса мебельной фабрики. Приходская жизнь в храме возобновилась в 1999 году.

Охранным обязательством установлены требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав работ, необходимые для его сохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.