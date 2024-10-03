В Серпухове утверждено охранное обязательство Церкви Казанской иконы Божией Матери
Фото - © Главное управление культурного наследия Московской области
Распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области утверждено охранное обязательство собственника объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанской иконы Божией Матери, сер. XVIII века», сообщает пресс-служба ведомства.
Объект расположен по адресу: Московская область, городской округ Серпухов, город Серпухов, улица Верхние Гончары, дом 19.
Казанский храм — образец русского церковного зодчества времени царствования Анны Иоанновны, расположен на месте древней деревянной церкви Параскевы Пятницы на так называемом Остром конце древнего Серпухова, который к первой поовине XVIII века, когда церковь была заново освящена во имя Казанской иконы Божией Матери, стал называться Ямской слободой. В 1792 году с южной стороны к храму пристроили придел святых мучениц Параскевы и Агриппины. Главный иконостас был обновлен в 1848 году, а придельный — в 1886 году. Вероятно, в это же время храм был расписан. Судя по фотографиям начала ХХ века, двусветный кубовидный четверик с пятью главами в окружении шатровой колокольни, приземистых объемов алтаря и южного придела — создавал настроение сдержанной силы и ясности. Немного изящества добавлял кирпичный зубчатый карниз и оконные наличники в виде полуколонок.
В начале XX века Казанскому храму оказывали поддержку местные фабриканты, потомственные почетные граждане Игнатовы. В 1937 году храм был закрыт, настоятель арестован и репрессирован. Со временем церковь перестроили до неузнаваемости в трехэтажное здание служебно-производственного корпуса мебельной фабрики. Приходская жизнь в храме возобновилась в 1999 году.
Охранным обязательством установлены требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав работ, необходимые для его сохранения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.