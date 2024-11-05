В Серпухове состоялся фестиваль национальной культуры

В минувшую субботу в Доме культуры поселка Большевик состоялся фестиваль национальной культуры под названием «Холодные росы: сила цвета»! В концертной программе принял участие коллектив «ТАЛАН» из Москвы — это амбициозный творческий проект, который объединяет традиции казачьего пения и народного вокала, танцы, фланкировку и современные электронные стили музыки, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Не менее впечатляющей была выставка, организованная арт-студией «ГОЛЛАНДЦЫ» из Москвы. На ней было представлено более 80 работ, посвященных Винсенту Ван Гогу и Полю Гогену. Эти яркие постимпрессионистические картины наполнили зал особым колоритом Прованса, а мультимедийный аудиогид «Сила цвета» создавал дополнительное настроение.

В рамках фестиваля работали гастрономические локации: можно было попробовать медовые сомелье и фермерские сыры. Также были организованы мастер-классы и яркое выступление коллектива «Парадных барабанщиц».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.