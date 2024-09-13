В Серпухове состоялось открытие художественной выставки известного художника

В Музейно-выставочном центре Серпухова в торжественной обстановке состоялось открытие выставки живописи Федора Помелова «Серпухов и серпуховичи», посвященной 685-летию города и 50-ти летию художника. На ней представлены портреты жителей Большого Серпухова и узнаваемые виды города и окрестностей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Поздравить художника с открытием замечательной выставкой пришли друзья художника, участники пленэра художников России «Серпухов глазами друзей» из Калуги, Смоленска, Серпухова и Протвино, депутаты Совета депутатов.

Федор Помелов —профессиональный художник-живописец. Сын художников Валентина и Инессы Помеловых родился в Протвино, он закончил Московский Государственный Академический Художественный Институт Им. В. И. Сурикова — один из лучших вузов в Европе, стажировался за рубежом. Федор смог найти свой почерк, свой взгляд на творчество и свой путь в искусстве. Он предпочитает писать пейзажи исключительно с натуры. К работе в студии прибегает лишь в крайних случаях, когда из-за погоды не может закончить работу «в поле». Не зависимо от времени года и погоды, в дождь и снег Помелов спешит запечатлеть уходящую старину местных улочек.

Федор Помелов работает в различных жанрах: пейзаж, портрет, натюрморт, в лучших традициях отечественной реалистической школы. Художник является лауреатом межнациональных и общероссийских конкурсов. Его работы находятся в галереях и частных коллекциях России, США, Франции, Китая, Монголии, Голландии, Италии, Германии и Финляндии.

Его живопись экспрессивна и разнопланова, а вклад в современную живопись, культуру огромен. Выставка продлится до 6 октября.

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